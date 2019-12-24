HBL普門教頭出奇招 球員上緊發條開紅盤

（中央社記者龍柏安高雄24日電）為了讓球員上緊發條，普門中學教練廖哲億每場比賽前，都會讓球員設定團隊與個人目標，賽後再來檢驗成果，球員場上也打起百分百精神，HBL首役以87比57大勝苗栗高商。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女12強賽，今天起在高雄巨蛋與高雄中學兩地開打，上季拿下女子組季軍的普門，首役靠著禁區雙姝陳芷英與温雅云聯手，合力包辦37分、28個籃板，徹底宰制內線，終場大勝苗商30分，順利開出紅盤。

普門本季12強籤運極佳，預料同組對手當中，僅衛冕軍南山高中較為難纏，廖哲億坦言，球員在看到分組名單出爐後，訓練時的專注度就跑掉了，他說：「如果球員心態鬆懈，這樣每場比賽都是硬戰。」

為拉回球員專注力，廖哲億讓球員自己設定場上的個人數據當成目標，鼓勵球員努力去完成，也會依照對手不同，將個人目標進行微調。

待12強賽打完後，廖哲億還會統計每個球員的達標率，「如果達標率高，8強當然會希望她們再突破，反之達標率太低，我對她們說話的方式就要調整」。

今天攻下18分、15籃板的陳芷英就說，賽前她設定的個人目標是20分、10籃板，帶著目標上場，在球場上的每1分鐘都不能浪費，雖然相對也會有壓力，她強調：「就是盡全力去完成。」

身高181公分的菜鳥中鋒温雅云今天則拿下19分、13籃板，離達標只差1個籃板，她靦腆地表示，比起沒有達標，她反而更怕場上做錯事被教練罵。（編輯：張雅淨）1081224