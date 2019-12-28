富邦U18花蓮王牌投手受傷 2捕手代班後援吞敗

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽持續開打，花蓮縣隊28日因為王牌投手受傷，讓捕手洪庭文（圖）等人輪流登板後援，終場以3比9輸給日本兵庫縣隊。中央社記者謝靜雯攝 108年12月28日

（中央社記者謝靜雯新北28日電）2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽8強出爐，花蓮縣隊今天與日本兵庫縣交手，因為王牌投手徐鴻祥受傷，讓2名捕手輪流登板後援，以3比9輸球，明天8強將與台北市交手。

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，今天賽前就確定花蓮縣隊以分組第一名晉級8強，與日本兵庫縣隊比賽無關晉級。花蓮縣隊王牌投手徐鴻祥因為受傷不能出賽，總教練蕭良吉直言：「對戰力影響很大」。

為了保留足夠投手戰力，花蓮縣隊今天3任投手，僅先發投手田楊昇樺原本就是定位投手出賽，後援投手洪庭文、余羿賢原本都是捕手。

田楊昇樺今天先發投4.1局，被敲7支安打，投出4次保送、5次三振，失掉5分責失分，洪庭文接手中繼投2.2局被敲1支安打、無失分，余羿賢後援2局被敲6支安打，失掉4分責失分。

蕭良吉表示，洪庭文和余羿賢在國中都是投手兼捕手，但升上高中後，因為這批球員投手戰力完整，兩人在陣中專職捕手，洪庭文今天代班投手登板，最快球速還是能投到137公里，表現其實不差。

台北市隊今天預賽最終戰以10比3擊敗嘉義市，戰績2勝1敗、晉級8強，明天將與花蓮縣隊爭4強門票，蕭良吉表示，此次參賽目標就是4強，台北市隊打擊強悍，投手要能有效壓制，才能增加搶勝機會。

富邦U18預賽賽程今天結束，8強決賽明天開打，新北藍隊將與台東縣隊交手，新北白隊強碰高雄市隊，新竹市隊與屏東縣隊交手，花蓮縣與台北市爭4強門票。（編輯：吳協昌）1081228