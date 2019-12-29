松井優典帶過林英傑 指台青少棒缺自主思考

（中央社記者謝靜雯台北29日電）2019年中日會長盃青少棒賽，日本東東京隊總教練松井優典大有來頭，曾任日職養樂多、樂天隊教練，指導過旅日投手林恩宇、林英傑，看台灣青少棒，松井優典指「欠缺自主思考」。

2019年中日會長盃青少棒賽昨天在嘉義開打，今天賽程因雨取消，此次來台9支日本隊伍中，日本東東京隊總教練松井優典來頭不小，松井優典1994年任日職養樂多隊教練時，曾受邀來台打交流賽，2005年至2009年間任日職樂天金鷲隊教練，也帶過台灣旅日球員。

松井優典回憶，1994年時當時中職會長陳重光是台灣養樂多的老闆，受邀率隊來台參加比賽，對於台灣球迷的應援方式印象深刻，感受到台灣球迷對於棒球的熱愛，記者會上媒體問了許多問題，展現對日職的高度興趣，台灣球員場上很有拚勁。

松井優典任日職樂天隊教練期間，對台灣兩名旅日樂天隊投手林英傑、林恩宇都有印象，他回憶林英傑球速不是最快，但控球很好，當時希望培養他上一軍，但過程沒有想像中順利；至於林恩宇有「台灣松坂大輔」封號，看了實際投球狀況確實如此，但專精的球種少，導致對打者的壓制能力不理想，後來因傷所苦，在日職發展空間不大。

松井優典2017年後轉任基層教練，此次帶東東京隊來台參賽，分享觀察台灣基層棒球的心得，他表示台灣球隊技術方面、打擊爆發力等都沒有問題，「唯一美中不足就是選手在比賽過程中，頻頻看教練團指示。將來進入高中，接受更嚴格訓練和挑戰，應變能力跟不上，會延緩成長速度，壓縮成長空間」。

松井優典分享，不同年齡的球員，有不同程度的理解力，培養球員自主思考是重點，青少年棒球除基本功外， 對於臨場應變若完全依賴教練，容易失去思考能力。

延伸至投捕搭檔的配球，松井優典表示，跟台灣球隊比賽，發現捕手頻頻回頭看教練的暗號，配球應該要讓球員自己嘗試，失敗之後再做檢討，賽後告訴球員教練的看法，才能讓他們從中學習，「培育捕手最花時間，以實戰訓練他們思考和配球最有效，如果每一球都要回頭看休息室，久而久之也會不知道該如何反省」。（編輯：李亨山）1081229