克魯茲林英傑入樂天桃猿 新球季教練團布局完成

中職樂天桃猿隊30日公布新球季教練團完整布局，林英傑（左）任一軍牛棚教練，多次任中華隊教練的克魯茲（右）擔任客座打擊教練。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職樂天桃猿隊今天公布新球季教練團完整布局，林英傑任一軍牛棚教練，另聘請多次任中華隊教練的克魯茲擔任客座打擊教練，並找來外籍教練席格諾任二軍投手教練。

中職樂天桃猿隊新球季教練團布局完成，除了先前公布的一軍總教練曾豪駒外，二軍總教練由劉榮華擔任，一軍投手教練為曾翊誠，牛棚教練則找來原本效力台中台灣人壽成棒隊的林英傑。

原二軍總教練林振賢改任一軍外野教練，二軍打擊教練蔡建偉改任一軍打擊教練，退役球員林政億任二軍打擊教練，原一軍教練蔡昱詳、劉家豪以及體能教練劉品辰、助理體能教練洪全億及二軍其他教練皆續任。

桃猿隊也找來外籍教練，69歲的克魯茲（Tommy Cruz）多次任中華成棒隊、青棒隊打擊教練，先前也曾在中信兄弟、富邦悍將隊任客座打擊教練，桃猿隊希望借用克魯茲的豐富經驗，提升團隊打擊實力，預計明年1月中來台加入球隊春訓。

57歲的外籍教練席格諾（Thomas Signore）從1997年開始在美國職棒小聯盟體系任投手教練，執教經驗超過20年，多次入選明星教練以及獲得年度教練的美名，獲聘任二軍投手教練，與林敬民一同為桃猿隊農場儲備戰力。桃猿隊將於31日舉行教練團媒體見面會。（編輯：張雅淨）1081230