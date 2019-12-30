富邦U18新北藍晉冠軍戰不滿意　盼心態更積極

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強賽30日在三重棒球場舉行，新北藍隊以4比3擊敗新北白隊，晉級冠軍戰。（大會提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年12月30日

（中央社記者謝靜雯新北30日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強為「新北內戰」，新北藍隊比賽前半段打線熄火，直到9局靠林岳谷再見安，率隊以4比3拿勝、晉級冠軍戰；教練團不滿意，盼球員心態更積極。

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強賽今天在三重棒球場舉行，以穀保家商為主體的新北藍隊，與鶯歌工商、秀峰、崇義高中聯隊的新北白隊交手。

新北藍隊比賽前半段打線受制，前4局沒能敲出安打，直到5局靠著接連3次保送、何恆佑適時安打，送回2分、取得領先；新北白隊9局靠著保送、接連安打先追回1分，葉仁駿三壘打，一棒送回2分，幫助球隊以3比2超前比數。

新北藍隊9局下半最後反攻機會，蔡佳諺安打開啟攻勢，短打推進，再靠著保送、周委宏追平安，林岳谷敲出再見安，幫助球隊拿下勝利。

新北藍隊雖然贏球、晉級冠軍戰，但賽後沒有太多的喜悅，教練團嚴厲叮嚀球員比賽的態度，國內青棒球員頂尖陣容，今天比賽前8局卻僅敲出1支安打。

新北藍隊總教練周宗志表示，昨天比賽攻勢串聯做得不錯，無形中影響球員的心態，今天比賽有一些好打的球沒有掌握好，擊球心態上明顯有落差。

周宗志稱讚新北白隊中繼投手林旺熙表現不錯，同是新北的球隊，彼此都很熟悉，9局最後反攻機會，教練團沒有特別提醒什麼，「球員心態有轉變，碰到危機才知道要謹慎攻擊，今天比賽前半段擊球內容都太隨便。」（編輯：管中維）1081230