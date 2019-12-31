安特托昆博23分10籃板 公鹿笑納30勝傲視全聯盟[影]

NBA密爾瓦基公鹿30日客場迎戰芝加哥公牛，當家球星「字母哥」安特托昆博因傷缺賽兩場後復出，全場繳出23分、10籃板，率隊以123比102大勝公牛。（圖取自twitter.com/Bucks）

（中央社芝加哥30日綜合外電報導）NBA密爾瓦基公鹿今天客場迎戰芝加哥公牛，當家球星「字母哥」安特托昆博因傷缺賽兩場後復出，全場繳出23分、10籃板，率隊以123比102大勝公牛，奪下本季第30勝傲視全聯盟。

公鹿在第3節命中率高達71%，並在這一節以40比25拉開領先優勢，第3節打完，公鹿就以95比77甩開公牛隊，並一路領先到終場。

除了安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的雙十表現，公鹿前鋒密道頓（Khris Middleton）拿下全場最高25分，後衛布萊索（Eric Bledsoe）也貢獻15分，讓公鹿笑納3連勝。

安特托昆博本季出賽32場，平均每場奪下30.3分，在全聯盟位居第2，僅次於休士頓火箭球星哈登（James Harden），哈登本季出賽32場，平均每場拿下38.3分。

公牛後衛拉文（Zach LaVine）今天拿下全隊最高19分，前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）貢獻18分，中鋒卡特（Wendell Carter）則繳出10分、11籃板。

公鹿今天贏球後，本季例行賽戰績來到30勝5敗，暫居全聯盟龍頭。

安特托昆博賽後表示：「我們在2020年1月之前贏得30勝，這很酷，但我們總是能做得更好。我們必須不斷進步，因為我們的目標是在季後賽。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1081231