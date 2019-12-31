馮皓強心臟富邦U18冠軍戰穩守 嚮往打日職

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，新北藍隊31日與新竹市隊在新莊棒球場交手，新北藍隊高一投手馮皓（圖）5局滿壘危機時接手中繼，力守不失分，是球隊奪冠功臣；他期許自己更進步，未來夢想到日職打球。中央社記者謝靜雯攝 108年12月31日

（中央社記者謝靜雯新北31日電）2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，新北藍隊高一投手馮皓強心臟，5局滿壘危機接手中繼、力守不失分，是球隊奪冠功臣；他期許自己更進步，未來夢想到日職打球。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰，新北藍隊今天與新竹市隊在新莊棒球場交手，新北藍隊4局打完4比0領先，5局新竹市隊進攻，1人出局、攻占滿壘時，新北藍隊派出高一投手馮皓接手。

馮皓先讓新竹市打者敲出滾地球、將跑者封殺在本壘前，再讓新竹市隊打出三壘方向平飛球出局，力守不失分，6局續投被敲出1支二壘打，沒有釀成失分危機。

馮皓雖然才高一，但有球速優勢，最快球速曾投出147公里，武器球為變速球，雖然今天球速沒有發揮，但投1.2局僅被敲出1支安打、無失分，表現很亮眼。

新北藍隊總教練周宗志表示，今天安排曾宥叡先發、危機時讓馮皓接手中繼，也是希望藉由高張力比賽觀察球員危機處理能力，曾宥叡先發表現及格，但速度還可以再更好，馮皓化解危機能力不錯。

馮皓表示，今天滿壘登板，想辦法把球壓低，讓守備幫忙，中繼登板處理危機並不會覺得緊張，但在冠軍戰登板是高中第一次。

馮皓是教練團積極培養的投手潛力新秀，今年也透過許多比賽磨練經驗，馮皓自評心態進步很多，比較不容易怯場，面對打者也不畏懼。

馮皓今年也有入選富邦U18明日之星大賽，他表示可以跟這麼多好手一起比賽很難得，但印象最深刻的是比賽中三振學長何恆佑。

談起未來夢想，馮皓希望可以到日本職棒打球， 他是日職樂天隊的球迷，覺得日本職棒的環境很好，心中很嚮往。（編輯：張芷瑄）1081231