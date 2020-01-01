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哈登與衛斯布魯克合拿63分 火箭轟碎金塊

最新更新：2020/01/01 13:12
美國職籃休士頓火箭哈登（右）和衛斯布魯克2019年12月31日共拿下63分，幫助火箭「復仇」成功，以130比104擊敗丹佛金塊。（圖取自facebook.com/houstonrockets）
美國職籃休士頓火箭哈登（右）和衛斯布魯克2019年12月31日共拿下63分，幫助火箭「復仇」成功，以130比104擊敗丹佛金塊。（圖取自facebook.com/houstonrockets）

（中央社休士頓31日綜合外電報導）哈登（James Harden）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天共拿63分，幫助美國職籃NBA休士頓火箭「復仇」成功，以130比104擊敗丹佛金塊。

哈登拿下35分、6助攻，衛斯布魯克則獲28分、7助攻，讓火箭最近7次在主場對上金塊，拿下7連勝。

金塊11月20日靠不斷防阻哈登，讓火箭其他球員得在進攻端上彌補火力的不足，最終以105比95獲勝。但今天這場比賽，火箭將局勢翻轉，上半場展現出色的控球能力，即便金塊將半場17分的落後縮小，但火箭仍在92比89領先的情況下進到第4節，並在末節打出19比3開局，很快控制住比賽。

火箭的卡佩拉（Clint Capela）今天有16分、10籃板的「雙十」成績。哈特史坦（Isaiah Hartenstein）從板凳出發，拿下16分、12籃板的生涯首次「大三元」，

金塊的約基奇（Nikola Jokic）攻下全隊最高21分，其中13分是在金塊轟下37分的第3節獲得，他也拿下8籃板、4助攻。莫里斯（Monte Morris）從板凳出發斬獲18分，米爾塞普（Paul Millsap）獲得13分、9助攻。但莫瑞（Jamal Murray）和巴頓（Will Barton）兩大主力，合計30次出手命中10球，一共只有22分進帳。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090101

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