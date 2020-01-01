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再度叩關奧運 公路車好手馮俊凱拚好表現

最新更新：2020/01/01 16:18
台灣公路車好手馮俊凱確定取得2020東京奧運參賽門票，再度叩關奧運，除了完賽，馮俊凱這次也希望爭取好表現。圖為馮俊凱穿著新戰袍。（Team Bahrain McLaren提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年1月1日
台灣公路車好手馮俊凱確定取得2020東京奧運參賽門票，再度叩關奧運，除了完賽，馮俊凱這次也希望爭取好表現。圖為馮俊凱穿著新戰袍。（Team Bahrain McLaren提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年1月1日

（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣公路車好手馮俊凱去年底取得2020東京奧運參賽門票，再度叩關奧運，除了完賽，馮俊凱這次也希望能嘗試突圍，未來將爭取好的表現，讓世界看到台灣的選手奮戰的身影。

今年是馮俊凱在一級車隊效力的第6個賽季，將與更名後的車隊巴林-麥拉倫（Team Bahrain McLaren）繼續征戰，而他近日也剛完成克羅埃西亞赫瓦爾島的冬訓。

馮俊凱去年11月確定獲得東奧入場券，這也是他繼2008年北京奧運後，再次前進奧運，同時還是台灣自由車項目這次首名獲得奧運參賽權的車手。

相隔12年後，再度重返奧運，回想起前一次參加北京奧運，馮俊凱說：「能拿到資格去奧運，當然很開心，我是自由車唯一一個可以去奧運的，我記得那時候我在場上是在發抖的吧，前一天晚上完全睡不著。」

在北京奧運後，馮俊凱經歷不少大型賽事洗禮，今年31歲的他坦言，儘管心情還是會有點緊張，但會比之前控制地更好。

距離東京奧運還剩半年多，馮俊凱這次參賽，除了完賽，也希望嘗試突圍。

「但是在這種高等級、困難的單日賽，爭取曝光和順利完賽，往往只能選擇一項，必須要取得一個很好的平衡點。」馮俊凱強調，無論是突圍或完賽，都會展現自己態度，爭取好的表現，讓世界看到台灣的選手在上面奮戰的身影。

馮俊凱今年還確定會參與西班牙的訓練營，並有機會代表中華隊參加環台賽，再前往歐洲和隊友會合，面對新賽季，馮俊凱強調，奧運就是最大的目標，他提到在奧運前再和中華隊有1至2場的搭配出賽，希望找到彼此搭配的感覺會更好。（編輯：張芷瑄）1090101

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