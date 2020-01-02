楊蕙如核銷爭議遭函送 體育署：尊重配合

（中央社記者龍柏安台北2日電）體育署長高俊雄今天表示，針對「卡神」楊蕙如在WTA台灣公開賽結束後單據核銷，遭台北市政府函送，他保持尊重態度，也強調若檢調開啟調查，體育署會全力配合。

台北市政府副市長黃珊珊今天表示，政風處調查「卡神」楊蕙如案發現，體育局持有的原始憑證和易始公司提供的會計師簽證資料有出入，經費差額加起來約新台幣百萬元，全案將移送檢調。

WTA台灣公開賽共舉辦3年，首屆在高雄陽明網球中心，第2屆開始移師台北小巨蛋，第3屆則在台北和平籃球館，而體育署僅有首屆補助比賽權利金與選手獎金，接下來2年都僅補助賽事權利金。

體育署也發佈聲明稿強調，舉辦國際體育活動能拓展台灣在國際體育交流的活動空間，藉由主辦國際賽讓世界看見台灣，並打造台灣品牌特色與國際賽事，提升國家競爭力與國際形象。

此外體育署也強調，補助各單項協會主辦國際賽事，體育署均訂有相關規定及標準作業流程，相關申請案也依程序進行審查後補助，體育署的補助科目僅有獎金及權利金，所送收支結算表均依規定經會計師簽證，並提供獎金與權利金之匯款證明等原始憑證，以茲佐證。（編輯：吳協昌）1090102