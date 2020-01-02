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北市府：楊蕙如案原始憑證和會計師簽證差百萬元

最新更新：2020/01/02 18:28
台北市副市長黃珊珊（圖）2日表示，政風處調查「卡神」楊蕙如案後發現，體育局持有的原始憑證和易始公司提供的會計師簽證資料有出入，市府只能把掌握的憑證、核銷資料函送檢調偵辦，後續由檢調調查。中央社記者劉建邦攝　109年1月2日
台北市副市長黃珊珊（圖）2日表示，政風處調查「卡神」楊蕙如案後發現，體育局持有的原始憑證和易始公司提供的會計師簽證資料有出入，市府只能把掌握的憑證、核銷資料函送檢調偵辦，後續由檢調調查。中央社記者劉建邦攝　109年1月2日

（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市政府副市長黃珊珊今天表示，政風處調查「卡神」楊蕙如案發現，體育局持有的原始憑證和易始公司提供的會計師簽證資料有出入，經費差額加起來約新台幣百萬元。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲昨天提到，北市府政風處調查「卡神」楊蕙如的易始公司等承辦WTA（國際女子網球協會）公開賽等案結果出爐，結論是易始公司鑽法律漏洞，全案將移送檢調。

北市府政風處今天把調查報告以密件函送台北地檢署，黃珊珊下午也把調查報告公文，送至台北市議會備查。

黃珊珊事後接受媒體聯訪表示，體育局是依會計師簽證驗收，所以這部分沒問題，但經政風處調閱易始公司發票等收據的原始憑證內容，發現原始憑證和會計師簽證有出入，好幾項費用都有差異，預估金額相差約百萬元。

黃珊珊說，政風處調查時曾通知易始公司提供資料，公司經1個月後都未理會，也曾約訪會計師說明，因案件已函送檢調，無法公開細節；另外，因體育局是依會計師簽證撥款，若簽證涉及不法或有其他包庇行為，還要由檢調調查。

黃珊珊指出，會要求體育局檢討現行經費查核機制，至於會計師簽證是否有不實或虛報、涉詐欺狀況，因政風處沒有司法調查權，市府只能把掌握的憑證、核銷資料函送檢調偵辦，後續由檢調調查。

市長柯文哲昨天提到易始公司採用會計師簽證申報，市府未看到原始憑證部分。黃珊珊接受電話訪問時說，這部分可能是說法較不精準，應以她的說法為主，當時呈報給柯文哲訊息是告知北市府核銷是依會計師簽證。（編輯：洪學廣/李亨山）1090102

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