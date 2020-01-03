陳韋霖爆米花好投興富發勝 黃欽智看好挑戰職棒

爆米花棒球聯盟4強季後賽3日在天母棒球場開打，台北興富發隊先發左投陳韋霖（圖）7局好投壓制合庫，興富發延長賽10局以4比3拿勝。中央社記者謝靜雯攝 109年1月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）爆米花棒球聯盟季後賽今天開打，台北興富發隊先發左投陳韋霖7局好投壓制合庫，興富發延長賽10局以4比3拿勝；投手教練黃欽智稱讚陳韋霖有挑戰職棒能力，陳韋霖表態會再拚一次。

第4屆爆米花棒球聯盟4強季後賽今天在天母棒球場開打，比賽採雙敗淘汰制，台北興富發隊首戰與合作金庫成棒隊交手，台北興富發隊先發投手陳韋霖7局好投，僅被敲出6支安打，投出2次三振、2次觸身球保送，壓制合庫打線，沒有失掉分數。

興富發隊比賽8局打完3比0領先，合庫9局追分，靠著高飛犧牲打、楊志翔關鍵安打，一棒將比數扳平，延長賽第10局下半，興富發隊靠著再見野手選擇跑回致勝分，順利拿下比賽勝利。

興富發隊24歲左投陳韋霖好投吸睛，他自評比賽前半段表現不算好，但後面越投越順手。陳韋霖在球隊定位先發為主，例行賽後半段因為球隊已確定晉級，也有後援出賽、維持手感。

陳韋霖表示，在爆米花比賽中與合庫交手，他們是很標準的社會傳統強隊，打者經驗豐富，並不好對付，但教練不斷鼓勵他，「場上把球威投出來」。

陳韋霖武器球為變速球和滑球，投手教練黃欽智也提醒他，把變化球投進好球帶、搶好球數，才更能突顯直球的壓制力。

黃欽智表示，陳韋霖是很認真的球員，直球尾勁很好，前兩年投入中職選秀都沒有獲得青睞，可能是身體太過單薄的緣故，這一年幫他強化身體素質，投球均速明顯成長。

陳韋霖過去最快球速約在137、138公里，今天先發出賽，投出生涯最快球速142公里，黃欽智表示，「他有很好的投手能力，可以去中職發展，會是很好的中繼投手。」陳韋霖兩度投入中職選秀落選，但他表示，今年味全龍隊在選秀會中還是可以多選球員，「會再挑戰一次。」（編輯：張雅淨）1090103