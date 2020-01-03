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洪一中仍無意願接6搶1教頭 先專心帶悍將

最新更新：2020/01/03 18:51
中華職棒富邦悍將隊3日在新莊棒球場舉行總教練加盟記者會，領隊蔡承儒（左）與新任一軍總教練洪一中（右）合影。中央社記者張新偉攝　109年1月3日
中華職棒富邦悍將隊3日在新莊棒球場舉行總教練加盟記者會，領隊蔡承儒（左）與新任一軍總教練洪一中（右）合影。中央社記者張新偉攝　109年1月3日

（中央社記者楊啟芳新北3日電）富邦悍將今天舉辦總教練加盟記者會，洪一中談到是否接任6搶1中華隊總教練時表示，已經表達沒有意願很多次，現階段只有思考要怎麼帶領悍將，實際了解球隊後才能給答案。

洪一中去年11月世界12強棒球賽帶領中華隊奪下第5名，卻請辭中華隊總教練職務，結束過後與樂天桃猿隊談約未果，決定接下富邦悍將兵符。

對於是否會在4月初的6搶1東京奧運最終資格賽，再度帶領中華隊，過去幾次洪一中都給出否定的答案，今天出席加盟記者會時也說：「沒辦法給很正確的答案，我說不做（總教練）多少次了，大家還是一直在問，我再講沒有意願，明天後天還是會問。」

洪一中指出，自己並非唯一人選，「我也不是說很好，只是運氣比較好，別人來接也是可以。」

洪一中接下悍將兵符，對他來說也是全新挑戰，他指出，近期完全沒有去想6搶1的事情，而是全心全意在悍將上面，「實際帶球隊之後看怎麼樣，了解富邦的狀況，現在也沒辦法給出答案，同樣問題一直問，到最後都有點開始起一些變化了。」

另外，洪一中提及，雖然今年悍將春訓仍然在高雄燕巢球場，不過之後應該要換場地，且一定要開放給球迷，「哪有不開放人家看，選手沒人在看怎麼振奮，對公司也是宣傳，所以我覺得要換，而且場地也不夠用，但沒那麼容易，要一步一步來。」（編輯：葉俐緯）1090103

中職富邦悍將隊新任總教練洪一中（前中背對者）3日談到是否接任6搶1東京奧運最終資格賽中華隊總教練時表示，近期完全沒有去想6搶1的事情，而是全心全意在悍將上面。中央社記者張新偉攝　109年1月3日
中職富邦悍將隊新任總教練洪一中（前中背對者）3日談到是否接任6搶1東京奧運最終資格賽中華隊總教練時表示，近期完全沒有去想6搶1的事情，而是全心全意在悍將上面。中央社記者張新偉攝　109年1月3日

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