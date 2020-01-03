洪一中開球初體驗 擔心畫面不好看

中華職棒富邦悍將隊新任總教練洪一中（中）3日晚間在台北和平籃球館為籃球賽事開球，首度開球的他笑說，擔心籃球員太高，他開球時畫面不好看。中央社記者張新偉攝 109年1月3日

（中央社記者龍柏安台北3日電）富邦悍將棒球隊總教練洪一中今天前往台北和平籃球館，擔任東南亞職業籃球聯賽台北富邦勇士與寶島夢想家的開球嘉賓，首次開球的他笑說，擔心籃球員太高，他開球時的畫面不好看。

富邦悍將今天下午召開總教練加盟記者會，洪一中公開亮相後，晚上又轉往台北和平籃球館開球，他坦言，從未想過自己有朝一日也會成為開球嘉賓，而且還是在籃球場。

洪一中表示，當初悍將領隊蔡承儒跟他說，叫他去開球，他還特別問了一句：「是開什麼球。」結果一聽到是籃球，還驚呼了一聲，不過他轉念一想，認為這是人生中難得的體驗，因此大方答應出席。

在站上球場前，洪總透露有些緊張，他幽默地說，籃球場上開球的球員多半都是最高大的球員，他在場中央開球畫面可能會不太好看，這席話也讓大家笑開懷。

雖然身為棒球隊總教練，洪一中也很關心台灣籃壇，他表示，籃球隊中最熟悉的應該是富邦勇士總教練許晉哲，「他戰功彪炳，拿過的冠軍說不定比我還多。」

事實上許晉哲生涯在超級籃球聯賽（SBL）共拿過5次總冠軍，而洪一中執教生涯則拿了7冠，但洪總強調：「如果只比職業生涯，我可能多一些，若包含HBL（高中籃球聯賽）在內，他應該比我更多。」（編輯：張雅淨）1090103

中華職棒富邦悍將隊總教練洪一中（前左）3日晚間為臺北富邦勇士籃球隊與寶島夢想家籃球隊的比賽開球，並與勇士隊總教練許晉哲（前右）握手致意。中央社記者張新偉攝 109年1月3日