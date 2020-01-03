ABL賈西亞雙20領軍 富邦勝寶島夢想家

（中央社記者龍柏安台北3日電）台北富邦勇士今天靠著洋將賈西亞繳出22分、21籃板雙20成績單，且在第4節就攻下11分，率隊以83比76擊敗寶島夢想家，在ABL本季第3度「台灣內戰」拿下第2勝。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）台北富邦勇士，今晚在主場台北和平籃球館迎戰寶島夢想家，這雖是兩隊本季第3度交鋒，卻首次在台北進行，吸引全場爆滿觀眾進場，兩隊也打出精彩表現，地主富邦在第4節最後8分鐘內拉出一波22比12攻勢逆轉戰局，並終止近來的2連敗。

富邦洋將賈西亞（Charles Garcia）今天在第4節攻守都一把罩，除了飆分還有一次漂亮的阻攻，讓現場球迷為之沸騰，最後不斷高喊著「MVP」口號，賈西亞賽後表示，這種感覺當然很棒，不過賽季還很長，他不能一直沉浸在這樣的喜悅中。

富邦總教練許晉哲也說，他與洋將賈西亞合作兩年，這應該是他第1次看到賈西亞繳出雙20成績單，「他的確值得比賽最後現場球迷口中喊的MVP稱號。」

夢想家第4節遭富邦逆轉，總教練朱里雅斯（Kyle Julius）表示，他對於比賽結果感到非常挫折，因為這場比賽對手無論是防守的態度還是拚勁，都優於他的球員。

不過朱里雅斯也承認，今天富邦打出了一場精彩的比賽，球員也對於勝利非常渴望，而拿下17分的張宗憲也說，這場比賽是場防守戰，兩隊比數都壓得很低，「我們被他們搶了太多第2波進攻籃板，除了士氣受到影響，也沒辦法打出我們想要的快速推進球風。」（編輯：張銘坤）1090103