第4節找回攻守節奏 富邦逆轉勝新加坡騰飛

（中央社記者龍柏安台北4日電）面對聯盟裡最會爭搶進攻籃板的新加坡騰飛之獅，台北富邦勇士今天吃足苦頭，所幸靠著第4節一波11比0攻勢後來居上，終場83比77險勝對手，也拿下近來的2連勝。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）的台北富邦勇士，今天在台北和平籃球館迎戰來訪的新加坡騰飛之獅，富邦浪費第2節最多15分領先，下半場一度落後4分，所幸決勝節全隊找回攻守節奏，才有驚無險拿下勝利。

富邦總教練許晉哲賽後坦言，結果看起來是好的，但過程仍有很多缺點，他強調，新加坡騰飛是全聯盟最會搶進攻籃板、二波得分能力最優，製造犯規次數最多的球隊，「今天我們讓對手抓了22個進攻籃板，罰了23球，對手光靠第2波攻擊就拿下了20分。」

第3節從領先被打到落後，他表示陣中的長人包括曾文鼎以及洋將艾修（Maxie Esho），都因身陷犯規麻煩，不得已將兩人換下場，導致籃板劣勢更明顯、快攻也打不出來。

第4節富邦派上3名洋將，再搭配曾文鼎的組合果然也發揮效果，許晉哲也說：「只要第4節沒有落後10分以上，我都覺得追得回來，如果差超過10分以上就會比較累一點。」

富邦王牌後衛梅奧（O.J. Mayo）今天飆進6顆3分球，攻下最高的24分，另有4次抄截，而賈西亞（Charles Garcia）也拿下22分、8籃板與5抄截，兩人合力守住勝利。

梅奧坦言，今天是他們連續第2天出賽，加上對手是打過冠軍賽的球隊，自然會比較辛苦一點，不過他也回應教練的說法：「至少結果是好的。」而賈西亞也說，接下來球隊將面臨客場之旅，他也希望球隊能夠延續目前的氣勢，一路贏下去。（編輯：謝雅竹）1090104

東南亞職業籃球聯賽（ABL）4日在台北進行台北富邦勇士與新加坡騰飛之獅之戰，富邦勇士王牌後衛梅奧（O.J. Mayo）（中）全場飆進6顆3分球，攻下24分抓下4籃板，幫助球隊以83比77守住主場勝利。中央社記者張新偉攝 109年1月4日

東南亞職業籃球聯賽（ABL）4日在台北和平籃球館進行台北富邦勇士與新加坡騰飛之獅的賽事，富邦靠著洋將梅奧（O.J. Mayo）拿下24分，搭配賈西亞（Charles Garcia）（左）的22分進帳，成功捍衛主場榮耀。中央社記者張新偉攝 109年1月4日

東南亞職業籃球聯賽（ABL）台北富邦勇士隊4日晚間在主場台北和平籃球館，迎戰‪新加坡騰飛之獅隊，再次吸引滿場球迷進場加油。中央社記者張新偉攝 109年1月4日