SBL璞園土洋聯手 斬斷台啤開季8連勝

（中央社記者龍柏安台北4日電）桃園璞園建築今天靠著洋將愛德轟下本季單場最高的30分，搭配本土射手李啟瑋飆進6記3分球、也贊助20分，璞園土洋合力發威以87比71擊敗台灣啤酒，斬斷對手開季8連勝。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋進行2場比賽，桃園璞園建築歷經開季調整，近況逐漸回到軌道上，今天不但將台灣啤酒得分壓制在71分，讓對手寫下本季單場得分新低，更成功逼得對手吞下本季首敗。

璞園洋將愛德（Edvinas Seskus）今天展現全能身手，累計25次出手命中12球，另5罰中4，除攻下最高的30分，還有14籃板與3次助攻。而他一人得分，比台啤雙洋將巴克利（Kentrell Barkley）與塞瑟夫（Ihor Zaytsev）兩人加總還多。

除愛德火力噴發外，璞園本土射手李啟瑋今天也跳出來搶鏡，他全場6次3分出手彈無虛發，也攻下本季最高的20分，成了璞園贏球的雙保險。

台啤今天團隊3分球命中率僅有13.6%，此外團隊籃板也以30比45大幅落後，加上全能前鋒巴克利此役也被對手嚴加看管，全場僅拿下15分，是他除開幕戰摘下14分以後，本季單場次低得分，而塞瑟夫則拿下13分、10籃板。

少了巴克利的火力供輸，台啤僅靠本土控衛蔣淯安的16分苦撐，射手黃聰翰也挹注11分，加上璞園第4節拉出一波31比12攻勢，台啤無緣改寫隊史最長連勝紀錄。

晚間台灣銀行則是靠著洋將米歇爾（Charles Mitchell）攻下本季新高的38分，搭配24個籃板，率隊以98比94擊敗九太科技，終止3連敗。

九太洋將賽森（Franklin Session）今天砍進7記3分球，攻下本季最高的42分，另有14籃板與7助攻，可惜他的好表現無法幫助球隊拿下勝利，九太苦吞5連敗。（編輯：張雅淨）1090104