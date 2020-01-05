爆米花台電第3名作收 李盈南剩一年退休將交棒

第4屆爆米花棒球聯盟季後賽持續進行，台灣電力隊5日在天母球場迎戰合作金庫隊，台電7局下一度靠著陳彥穎（前左）敲出三壘安打逆轉，但最終仍吞敗，本屆以第3名作收。中央社記者楊啟芳攝 109年1月5日

（中央社記者楊啟芳台北5日電）爆米花棒球聯盟季後賽台電今天不敵合庫，本屆賽事以第3名作收，總教練李盈南指出，此戰剛好所有缺失都發生。李盈南離退休還有一年，他表示，還是會在球場，但會慢慢交棒。

台電今天在季後賽與合庫隊交手，雖然7局下靠著陳彥穎的三壘安打，一度逆轉比數，不過8局上三壘手陳偉志發生關鍵失誤，加上9局上投手群出現4次保送，以4比5落敗，由於季後賽採雙敗淘汰制，台電遭到淘汰，本屆爆米花以第3名作收。

台電總教練李盈南去年曾帶領亞錦賽中華隊奪冠，也從中華隊退休，而在台電距離退休還有1年，但近期已經慢慢交棒給鄭竣哲。李盈南說：「主要是先讓他適應比賽氛圍、累積經驗，還有一些調度、作戰方式，我還是會在球場，在後面幫忙注意一些事。」

對於今天的比賽，李盈南指出，季後賽每一場都是關鍵，「今天不是沒機會，剛好不好的都跑出來，守備、攻擊機會沒把握，球員有點太急了，2次短打失誤也很嚴重，如果守備掌握住，結果就會不一樣了。」

台電此戰先發第6棒蔡智榆第5局時，因不滿主審好球帶，鬆手讓球棒滑落，而被主審趕出場，緊急換上陳彥穎上場代打。對於這個狀況，李盈南認為，「這也不是挑釁，因為不是甩的，其實可以先用警告的。」

談到近期業餘整體實力提升，李盈南指出，目前業餘各隊實力都還算平均，只是有些城市隊可能因名額、經費限制，狀況比較特殊，剛好近期又發生台中台壽保停止一切作業的事情。

李盈南說：「現在5、6隊都很平均，其實說不準誰會穩贏，所以也有對戰效果，希望業餘隊能盡量維持，對選手來說是最好的跳板，職棒、中華隊培訓也很重要，有些選手如果沒有地方去，會很可惜。」（編輯：張雅淨）1090105