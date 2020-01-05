SBL決勝節狂下三分雨 璞園轟垮裕隆

超級籃球聯賽（SBL）桃園璞園建築5日迎戰裕隆納智捷，璞園決勝節火力全開，終場以88比81奪勝，其中李啟瑋（中）全場斬獲17分，包括5顆三分球。（籃協提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年1月5日

（中央社記者黃巧雯台北5日電）SBL桃園璞園建築今天決勝節火力全開，狂轟7顆三分球，終場以88比81氣走裕隆納智捷，拿下5連勝，勝率不但提升至6成，還擠下裕隆，暫居聯盟第2。

超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋進行2場賽事，首場由昨天中斷龍頭台啤開季8連勝的璞園，出戰裕隆。

兩隊今天上半場上演拉鋸戰，裕隆帶著2分領先進入下半場，第3節尾聲靠著簡浩三分球以及璞園失誤，將比分拉開至68比59。

璞園決勝節展開反撲，陣中李啟瑋、彭俊諺、陳堅恩在外線接力開火，助璞園以79比76超前，而洋將愛德（Edvinas Seskus）關鍵時刻更連得4分，加上簡偉儒在倒數19.98秒時再補進一記三分球奠定勝基，也是團隊單節第7顆三分球，終場璞園就以88比81逆轉勝。

愛德此役包辦全隊最多的24分，另有7籃板、5助攻，李啟瑋斬獲17分，包括5顆三分球，也是璞園決勝節逆轉的關鍵之一。

談到手感火熱，李啟瑋笑說，可能因為主場優勢，加上有不少球迷到場加油。（編輯：張雅淨）1090105