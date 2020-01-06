合庫爆米花阻興富發封王 盼創造不可能的奇蹟

第4屆爆米花棒球聯盟冠軍戰，合作金庫6日與台北興富發交手，合庫以3比1拿勝，力阻興富發封王，延長戰線至7日。圖為合庫中繼投手黃健隆。中央社記者謝靜雯攝 109年1月6日

（中央社記者謝靜雯台北6日電）第4屆爆米花棒球聯盟冠軍戰，合作金庫與台北興富發交手，合庫以3比1拿勝，力阻興富發封王，延長戰線至明天。合庫這次打得跌跌撞撞，總教練許順益期盼「創造不可能的奇蹟」。

爆米花棒球聯盟季後賽採雙敗淘汰制，台北興富發隊今天賽前季後賽2戰全勝，率先搶進冠軍戰；合庫首戰不敵台北興富發，接著延長賽擊敗安永鮮物、再擊敗台灣電力成棒隊，成功擠進冠軍戰。

今天比賽合作金庫先發投手高耀佐投5局僅失1分非責失分、表現亮眼，黃健隆中繼3局穩守、無失分，因為背部拉傷提前退場，唐嘉駿、王政浩、何家榮依序登板，沒讓興富發隊再有機會拿下分數，替球隊守住勝利。

台北興富發首局靠著失誤、短打推進、接連安打先拿1分，合庫2局靠著黃佳瑋保送、張力軒二壘打送回追平分，柯景瀚安打，送回超前分。3局合庫再起攻勢，靠著接連2次保送，陳智輝適時安打，多添1分保險分。

合作金庫拿下比賽勝利，將戰線拉長至明天，明天比賽誰拿勝就可順利拿下此屆爆米花冠軍。合庫總教練許順益表示，今天比賽球員展現不服輸的精神，雖然球隊傷兵多，但早上詢問球員能否出賽時，大家還是都很想上場拚。

合庫連續兩屆拿下爆米花冠軍，但此屆比賽從例行賽就打得跌跌撞撞，例行賽打到最後一場才確定以第4名擠進季後賽，季後賽首戰就輸球、居於劣勢。許順益表示，明天最後一場比賽，「希望可以創造不可能的奇蹟」。

至於明天關鍵戰役是否會讓王牌投手吳昇峰再出賽，許順益表示，會詢問球員狀況，不會因為要贏一場比賽勉強球員，陣中有很多年輕人，也期待年輕球員可以適時跳出來。（編輯：張雅淨）1090106

第4屆爆米花棒球聯盟冠軍戰，合作金庫6日與台北興富發交手，合庫以3比1拿勝，力阻興富發封王。圖為3局打回分數的打者陳智輝。中央社記者謝靜雯攝 109年1月6日