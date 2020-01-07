璞園李啟瑋手感火燙 生涯首度獲單週最佳球員

（中央社記者龍柏安台北7日電）桃園璞園建築本土射手李啟瑋，上週3戰場均可繳出15.7分、4籃板與1.6助攻，且三分球命中率達86.7%，率領璞園拉出3連勝，也讓他生涯首度獲選為單週最佳球員殊榮。

第17季超級籃球聯賽（SBL）上週移師桃園巨蛋，李啟瑋躍升成球隊最可靠的本土射手，不僅幫助球隊扳倒台灣啤酒，斬斷對手開季8連勝，也帶領璞園走出開季低潮，逐漸回到軌道上。

璞園開季前5戰僅繳出1勝4負，接下來他們止跌反升，拉出本季最長的5連勝，且上週3戰全贏，李啟瑋也成功終結台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）3度連莊單週最佳球員的紀錄，也是本季首名獲選最佳球員的本土球員。

對於獲獎，李啟瑋除感謝教練團與隊友，他也坦言很高興可以獲得這個獎項，「我也會持續做好自己分內的事情，幫助球隊拿到更好的成績，也感謝支持璞園的每一位球迷。」

談到李啟瑋近來火燙表現，璞園總教練麥班達表示，從開季的低潮，到上週爆發，子弟兵的心態一直都沒變，「他始終很積極地想要幫球隊贏球，他在桃園的表現不僅激勵自己與隊友，也讓所有支持璞園的球迷感到熱血沸騰。」

SBL本週四將繼續在桃園巨蛋續戰，目前以9勝1負高掛聯盟榜首的台啤，已點亮上半季封王魔術數字M4，璞園則以6勝4負緊追在後，而璞園本週將面臨嚴苛的4連戰，也將是力阻台啤封王的頭號假想敵。（編輯：葉俐緯）1090107