梅奧35分做白工 富邦客場惜敗菲律賓火焰

（中央社記者龍柏安台北7日電）帶著主場2連勝高昂氣勢，台北富邦勇士今天作客菲律賓火焰，陣中王牌後衛梅奧轟下本季最高的35分，球隊在第4節卻浪費8分領先優勢，終場96比101不敵對手，連勝止步。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）的台北富邦勇士，今天前往菲律賓踢館，富邦本季在主場戰績亮眼，至今拿下5勝1負，但客場僅繳出1勝2負的成績單，且客場唯一的勝場還是在彰化面對寶島夢想家拿下。

今天前3節打完，富邦僅以68比67握有微幅領先，第4節開打後他們拉出一波9比2攻勢，眼看有機會拿下本季客場第2勝，可惜卻沒能守住戰果直至終場。

富邦王牌後衛梅奧（O.J. Mayo）今天攻下最高的35分、9助攻，另外帶6個籃板，可惜他在第4節最後4分46秒三分線外造成犯規，原有機會幫助球隊鞏固領先，不料他3次罰球都意外失手，也成了球隊由盛轉衰的關鍵。

接下來菲律賓火焰連拿4分取得超前，並在最後3分14秒內團隊飆進3顆三分球，徹底澆熄富邦反撲氣焰，最終火焰以5分之差險勝，終止了富邦近來的2連勝。

富邦今天沒能把握第4節領先優勢、摘下本季客場第2勝，也沒能破除跨出台灣就無法贏球的「魔咒」，接下來3天後富邦將於客場再戰澳門黑熊，盼能終止客場低迷戰績。（編輯：謝雅竹）1090107