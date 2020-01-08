曾仁和加盟澳職拚季後賽 有望成為回美職跳板

（中央社記者楊啟芳台北8日電）澳洲職棒奧克蘭綠蜥蜴隊今天宣布，簽下台灣投手曾仁和，將在球季末階段協助球隊，力拚季後賽，這也將成為曾仁和重返美國職棒的跳板，本週末在雪梨客場有望登板。

曾仁和從2014年展開美國職棒生涯，效力芝加哥小熊隊，期間於2017及2018年上過大聯盟，加起來出賽3場；不過去年遭到小熊隊釋出，之後改效力德州遊騎兵隊，因傷困擾一整年，整季在小聯盟僅2場出賽紀錄。

目前曾仁和尚未找到新東家，不過在這之前先加盟澳洲職棒，奧克蘭綠蜥蜴隊今天發出消息指出，找來曾上過大聯盟、年僅25歲的年輕投手曾仁和，在最後拚進季後賽的階段，為牛棚增添戰力，另外還找來一名左投卡布瑞拉（Sandro Cabrera）。

奧克蘭綠蜥蜴隊主席伍德（Regan Wood）表示，「在這個球季的最後一週，對於這2名選手能為球隊帶來什麼，感到非常興奮。」伍德也說，曾仁和與卡布瑞拉週末時將在雪梨客場度過，已等不及看到他們的表現。

奧克蘭綠蜥蜴隊目前以16勝12敗暫居例行賽分組第一名，這週將與雪梨藍襪隊展開4連戰，曾仁和可望登板，奧克蘭綠蜥蜴隊剩下12場比賽，其中再贏5場，就能打進季後賽。（編輯：張芷瑄）1090108