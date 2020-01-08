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新球季首戰告捷 周天成馬國大師賽晉級16強

最新更新：2020/01/08 16:15

（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣羽球一哥周天成今天在馬來西亞羽球大師賽首輪以21比17、21比5擊退印度選手斯里坎特，僅花30分鐘，就拿下新球季首戰勝利，挺進16強。

總獎金40萬美元（約新台幣1213萬元）的馬來西亞羽球大師賽在吉隆坡舉行，屬於BWF世界巡迴賽超級500系列，為各家好手展開新球季的首站，台灣選手這次由羽球一姐戴資穎、周天成領軍。

世界排名第2的周天成去年摘下3冠，包括在超級1000系列賽事封王，也是台灣男單第一人，去年年終賽小組賽拿下2連勝，可惜關鍵第3戰吞敗，與4強擦身而過。

周天成今天出戰排名第12的印度選手斯里坎特（Kidambi Srikanth），過去5度碰頭，周天成以4勝1敗占上風，且2015年起交手就未曾輸過，處於對戰4連勝。

周天成開賽迅速進入狀況，最多領先8分，但末段對手急起直追，追成只剩2分差，所幸周天成沉穩應對，以21比17先馳得點。

周天成次局展現壓制力，取得15比2領先，對手毫無招架之力，周天成最終以21比5輕鬆收下勝利以及對戰5連勝，下一戰將出戰日本選手渡邊航貴或香港好手伍家朗的勝方。（編輯：唐聲揚）1090108

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