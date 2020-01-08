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U18國手余謙陳柏毓 赴花蓮少棒經驗傳承

最新更新：2020/01/08 20:26
「創見偏鄉棒球種子計畫」8日前進花蓮太巴塱國小，邀請U18冠軍國手余謙（左）、陳柏毓（中）傳授棒球技巧給少棒小朋友。（主辦單位提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年1月8日
「創見偏鄉棒球種子計畫」8日前進花蓮太巴塱國小，邀請U18冠軍國手余謙（左）、陳柏毓（中）傳授棒球技巧給少棒小朋友。（主辦單位提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年1月8日

（中央社記者楊啟芳台北8日電）「創見偏鄉棒球種子計畫」今天前進花蓮太巴塱國小，邀請U18冠軍國手余謙、陳柏毓傳授棒球技巧給少棒小朋友，並帶來全新球衣、球具，期許他們未來能為國爭光。

「創見偏鄉棒球種子計畫」至今已跨足11縣市，贊助14所資源不足的偏鄉少棒隊，每年皆定期舉辦偏鄉棒球教學營，今天前往花蓮太巴塱國小，邀請U18冠軍國手余謙、陳柏毓親自傳授少棒小朋友跑、打、投、捕等棒球訓練。

余謙和陳柏毓也替小球員們換上久未換新的球衣，並捐贈球具等硬體物資，讓資源不足的後山小球員能藉由與前輩們的互動練習與鼓勵，保持對棒球的熱誠，並期許他們未來也能為成為中華隊一員為國爭光。

創見資訊表示，少棒是棒球運動發展的根基，將會持續推動「偏鄉棒球種子計畫」，致力基層棒球扎根工作，將棒球種子散播到全台各地。未來希望能深入走訪全台各地偏鄉，幫助更多球隊，除了資源補助，也持續提供教學協助。（編輯：張雅淨）1090108

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