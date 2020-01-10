火箭衛斯布魯克攻下34分 雷霆仍21分差主場大勝

美國職籃NBA休士頓火箭球星衛斯布魯克9日重回老東家奧克拉荷馬雷霆主場，他雖攻下全場最高34分，但雷霆隊從頭到尾都掌控比賽局勢，終場就以113比92大勝火箭。（圖取自twitter.com/HoustonRockets）

（中央社奧克拉荷馬市9日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭球星衛斯布魯克今天重回老東家奧克拉荷馬雷霆主場，他雖攻下全場最高34分，但雷霆隊從頭到尾都掌控比賽局勢，終場就以113比92大勝火箭。

這是衛斯布魯克（Russell Westbrook）加入火箭後，首度回到雷霆主場比賽，現場觀眾不僅為他鼓掌，雷霆球團也特別在賽前放映影片向衛斯布魯克致意，感謝他多年來的貢獻。

不過，歡迎歸歡迎，雷霆今天在第1節就以37比21領先火箭16分，之後雷霆始終保持兩位數領先直到比賽結束。

雷霆前鋒賈里納里（Danilo Gallinari）砍下全隊最高23分，後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）貢獻20分，保羅（Chris Paul）則有18分。

衛斯布魯克今天全場26投14中，奪下全場最高34分，隊友哈登（James Harden）則是17投5中，三分球僅9投2中，拿下本季個人最低的17分。

衛斯布魯克過去11個球季效力於雷霆，幫助雷霆9度打進季後賽與一次NBA總冠軍賽，之後在去年7月被交易到火箭。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1090110