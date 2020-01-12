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小威廉絲奧克蘭網賽封后 結束3年冠軍荒

最新更新：2020/01/12 20:41
美國網壇名將小威廉絲12日在紐西蘭奧克蘭菁英賽女單封后後，以6比3、6比4擊敗黑馬同胞選手皮古拉，結束3年冠軍荒。（圖取自facebook.com/asbclassic）
美國網壇名將小威廉絲12日在紐西蘭奧克蘭菁英賽女單封后後，以6比3、6比4擊敗黑馬同胞選手皮古拉，結束3年冠軍荒。（圖取自facebook.com/asbclassic）

（中央社奧克蘭12日綜合外電報導）美國女網名將小威廉絲今天在WTA奧克蘭菁英賽決賽克服開局低迷，以6比3、6比4擊敗黑馬同胞選手皮古拉，結束3年冠軍荒，並且使得她在20日開打的澳洲網球公開賽奪冠希望更濃。

38歲的小威廉絲（Serena Williams）若本月在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽（Australian Open）封后，將平澳洲網球傳奇女將寇特（Margaret Court）的女網史上個人24座大滿貫冠軍金盃紀錄。

列為本屆奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）頭號種子的小威廉絲，今天對決非種子的皮古拉（Jessica Pegula）時，第一盤先以1比3落後，隨後她恢復應有水準，便未再落後順利取得勝利。

小威廉絲賽後振奮高舉雙臂，她的丈夫歐漢尼安（Alexis Ohanian）和2歲女兒奧林皮亞（Olympia）也在現場觀看。

這是小威廉絲自2017年懷孕期間在澳網奪冠後，贏得的首座冠軍頭銜，也是她成為母親以來首度封后。小威廉絲自1999年在世界女子職業網球協會（WTA）巡迴賽拿下首座金盃後，至今已擁有73個WTA賽事冠軍頭銜。

而只有1個WTA冠軍頭銜的皮古拉，在這次奧克蘭菁英賽準決賽以3盤淘汰前球后、也是小威廉絲密友的瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），且在決勝盤一局未失。

今天決賽開場時，25歲的皮古拉延續上一場比賽無畏氣勢，即使左大腿纏著大量繃帶也似乎未受影響。她積極回應小威廉絲每個來球，甚至破了小威第一個發球局。

不過小威廉絲之後找回應有實力和準確度，破回皮古拉的發球局，以3比3追平。隨後小威二度破發，並以6比3拿下第一盤。

第二盤小威廉絲在皮古拉第二個發球局破發，此後一直保持領先，終場以6比4拿下冠軍，結束她2017年在澳網奪冠後5度在決賽落敗的局面。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1090112

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