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野火賑災募款 澳網慈善表演賽網壇大咖響應

最新更新：2020/01/08 16:17

（中央社墨爾本8日綜合外電報導）澳洲野火危機持續擴大，各界紛紛挺身募款賑災，澳洲網球公開賽主辦單位今天表示，澳網開打前將舉行慈善表演賽，網球名將費德瑞、小威廉絲與納達爾等人都將共襄盛舉。

自去年9月開始竄燒並持續肆虐澳洲東部地區的野火，至今已造成25人死亡，燒毀超過1800棟民宅。

澳洲網球協會（Tennis Australia）上週宣布，將於15日在澳網公開賽（Australian Open）主場地墨爾本的拉佛球場（Rod Laver Arena）舉行慈善表演賽。2020年澳網公開賽將於20日登場。

主辦單位今天公布共襄盛舉的球員名單，除了瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）、美國網球天后小威廉絲（Serena Williams），以及西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）外，還包括大坂直美、「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）、「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）與希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

澳洲野火肆虐，多位體壇明星紛紛慷慨解囊，而網壇高層提議，今年澳洲夏季期間的賽事，選手每發一記愛司球就捐100澳幣（約新台幣2060元），目前已募得超過120萬澳幣（約新台幣2400萬元）。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1090108

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