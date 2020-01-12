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SBL米歇爾砍24分 台銀賞璞園4連敗

最新更新：2020/01/12 21:54

（中央社記者黃巧雯台北12日電）SBL台灣銀行在9日才剛中斷桃園璞園建築的5連勝，雙方今天再度交手，台銀再靠著洋將米歇爾（Charles Mitchell）全場進帳24分，以73比71賞給璞園4連敗。

台灣啤酒10日提前拿下第17季超級籃球聯賽（SBL）上半季冠軍，SBL今天繼續在桃園巨蛋進行剩餘上半季賽事。

璞園日前拉出一波5連勝，但在遭到台銀阻攔後、連敗不止，兩軍今天再度碰頭，依舊打得相當拉鋸，上半場打完台銀僅有1分領先。

第3節末段到第4節初，璞園施晉堯火力全開一度連得10分，幫助璞園緊咬比分不放，不過隨後台銀米歇爾與王泰傑也回敬三分球，助球隊止血。

比賽倒數2.5分鐘，璞園李啟瑋命中逆轉比分的中距離跳投，但台銀米歇爾也在倒數34秒時，再投進三分球、要回領先優勢，雖然台銀隨後6罰僅3中，但璞園最後一擊施晉堯未能命中，終場台銀就以73比71險勝璞園。

台銀今天以米歇爾的24分、7籃板表現最佳，本土長人謝宗融也有9分、11籃板進帳，他賽後表示，球隊本週第一次對上璞園就贏球，今天全隊也打得很團結，加上璞園沒有大洋將，讓他們本土長人也有優勢，才能在籃板上取得領先。

另一場比賽，九太科技因洋將賽森（Franklin Session）受傷休兵，今天與裕隆納智捷比賽以全本土應戰，九太最終以88比106吞敗，2連勝止步。（編輯：葉俐緯）1090112

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