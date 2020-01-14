台銀米歇爾場均雙十 獲選SBL單週最佳球員

（中央社記者黃巧雯台北14日電）第17季超級籃球聯賽（SBL）上半季賽事進入倒數階段，台灣銀行洋將米歇爾上週賽事繳出場均「雙十」22分、13籃板的成績，助台銀攻占第3名，獲選為單週最佳球員。

台銀上週3場比賽拿下2勝，台灣銀行洋將米歇爾（Charles Mitchell）除了場均貢獻22分、13籃板，還在二度與璞園交手時，第4節投出關鍵三分球反敗為勝，帶領台銀擠下璞園，戰績升至第3名。

米歇爾優異表現獲選為第5週最佳球員，米歇爾將勝利歸功於團隊，他表示：「很開心可以獲得這個獎項，也會繼續努力讓球隊更好，幫助球隊在上半球季劃下完美的句點。」

台銀總教練陳國維同樣肯定米歇爾表現，陳國維指出，「他是一個很受教的球員，教練團的攻守設定均會盡全力去完成，更是一個很有鬥志的球員，希望他繼續幫助隊友，讓球隊的團隊戰力越來越好。」（編輯：張雅淨）1090114