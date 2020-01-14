更多編輯台推薦新聞：
暖化助長野火破壞棲地 澳洲空投糧食救野生動物
國際

暖化助長野火破壞棲地 澳洲空投糧食救野生動物

批臉書不事實查核政治廣告 星戰元老怒刪帳號
國際

批臉書不事實查核政治廣告 星戰元老怒刪帳號

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

看懂武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化
生活

看懂武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

台銀米歇爾場均雙十 獲選SBL單週最佳球員

最新更新：2020/01/14 16:10
第17季超級籃球聯賽（SBL）上半季賽事進入倒數階段，台灣銀行洋將米歇爾（右）繳出場均「雙十」22分、13籃板的成績，優異表現獲選為第5週最佳球員。（籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真　109年1月14日
第17季超級籃球聯賽（SBL）上半季賽事進入倒數階段，台灣銀行洋將米歇爾（右）繳出場均「雙十」22分、13籃板的成績，優異表現獲選為第5週最佳球員。（籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真　109年1月14日

（中央社記者黃巧雯台北14日電）第17季超級籃球聯賽（SBL）上半季賽事進入倒數階段，台灣銀行洋將米歇爾上週賽事繳出場均「雙十」22分、13籃板的成績，助台銀攻占第3名，獲選為單週最佳球員。

台銀上週3場比賽拿下2勝，台灣銀行洋將米歇爾（Charles Mitchell）除了場均貢獻22分、13籃板，還在二度與璞園交手時，第4節投出關鍵三分球反敗為勝，帶領台銀擠下璞園，戰績升至第3名。

米歇爾優異表現獲選為第5週最佳球員，米歇爾將勝利歸功於團隊，他表示：「很開心可以獲得這個獎項，也會繼續努力讓球隊更好，幫助球隊在上半球季劃下完美的句點。」

台銀總教練陳國維同樣肯定米歇爾表現，陳國維指出，「他是一個很受教的球員，教練團的攻守設定均會盡全力去完成，更是一個很有鬥志的球員，希望他繼續幫助隊友，讓球隊的團隊戰力越來越好。」（編輯：張雅淨）1090114

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報