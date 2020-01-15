三線球員打出神鬼表現 大學美式足球竄出新星

（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）來自資源貧瘠小鎮、曾是第3順位板凳球員，路易斯安那州大學的四分衛巴羅（Joe Burrow）轉學打出神鬼表現，率隊拿下今年的全美大學美式足球冠軍，如今是美國體壇明日之星。

在象徵年度最佳大學球員的海斯曼獎（Heisman Trophy）頒獎典禮，23歲的巴羅在這榮耀一刻，用自己平凡的出身來鼓勵其他球員。

他說：「我出身俄亥俄州東南邊非常貧窮的一帶，那裡很多人生活過得不寬裕，我們雅典鎮（Athens）的孩子，餐桌上沒有豐盛的食物，放學回家經常餓肚子，而我今天可以站在這裡，你們也可以。」

來自平凡小鎮的運動世家，在球場上翻身成為明星，十足美國夢的題材。甚至有網友評論，巴羅的故事已經可以拍好萊塢電影。

兩年前，這個小伙子還是俄亥俄州立大學（Ohio State University）的替補四分衛，嚴格來說是替補的替補，上場順位排第3。但他在轉學之後闖出一片天，13日落幕的大學美式足球季後賽，他與隊友一起締造了有史以來最令球迷驚奇的一個球季。

這場比賽，路易斯安那州立大學（LSU）以42比25擊敗克勒姆森大學（Clemson University）。對手克勒姆森大學不只是去年冠軍，過去兩年29戰全勝，但這支鋼鐵勁旅還是不敵LSU猛虎隊的強勁攻勢。

LSU以15戰全勝的戰績封王，拿下隊史第4座的全國冠軍，被譽為大學美式足球150年來最佳隊伍之一。巴羅不只拿到年度球員獎、冠軍賽中傳出5次達陣，單季傳出60次達陣更是前所未有的紀錄，現是4月NFL選秀狀元大熱門。

帶領這支隊伍出頭天的四分衛巴羅，一年多前還默默無聞，轉學來到LSU之後才打出名堂。所有人都在問，這傢伙從哪裡冒出來的。

關於鹹魚翻身的方法，巴羅在媒體的訪談中提到：「聽到人家說，別人比你好的時候，你可以默默接受，或者像我一樣，選擇繼續努力。因為我知道我會有這一天，一切都會來到。」

身為延攬巴羅入隊的「伯樂」，教練歐吉倫（Ed Orgeron）說，巴羅可能是LSU隊史最偉大的球員。他說：「有一場比賽，他傳出了8次達陣，卻還是不滿意。這就是他。這傢伙是一個完美主義者，這個特質感染了全隊，他是一個傑出的領袖。」

歐吉倫說：「我從來沒有帶過像Joe Burrow這樣的球員，大家都看得出來，他很有才華，很有領導能力。儘管訓練、比賽日復一日，他都始終如一。非常專注眼前的工作。擁有執行力、贏得比賽與成為一個偉大的球員，就是這樣來的。」

前俄亥俄州大隊友湯瑪斯（Michael Thomas）的話成了最佳註腳：「曾經失去一切，最後全部討回來，這種人最值得尊敬。」（編輯：馮昭）1090115