SBL台銀扳倒裕隆 勝率站上5成

（中央社記者黃巧雯台北17日電）SBL台灣銀行今天靠著洋將瓊斯決勝節讀秒階段挺身而出，以92比88力退裕隆納智捷，勝率升至5成；剛入選亞洲盃中華男籃培訓隊的李啟瑋則率領璞園，以88比77擊退台啤。

第17季超級籃球聯賽（SBL）本週在桃園巨蛋進行上半季最後一週賽事，首戰由台銀迎戰裕隆，台銀上半場以33比36落後，第3節靠著多點開花，加上洋將瓊斯（Matt Jones）在尾聲兩罰全中，助台銀帶著63比61領先進入決勝節。

雙方決勝節互有領先，裕隆靠著射手「男模」呂政儒外線出手，數度超前比分，而台銀瓊斯讀秒階段兩罰皆中，扳成86比86，並持續發動攻勢，助球隊要回領先，終場台銀就以4分差勝出。

另一場比賽桃園璞園建築今天出戰提前拿下上半季王座的台灣啤酒，台啤此役以單洋將巴克利（Kentrell Barkley）應戰，並讓年輕球員輪番上陣磨練。

璞園今天第3節靠著李啟瑋扮演關鍵角色，單節進帳9分，加上頻頻發動快攻，確定球隊雙位數領先優勢，終場以88比77獲勝。

李啟瑋今天包辦全隊最多的17分，他透露，怕壓力太大，因此在場上時，並沒有想太多，自己有空檔時會把握機會出手。

李啟瑋先前曾披過瓊斯盃中華藍、白隊的球衣，這次被選進亞洲盃資格賽中華男籃培訓隊，若能成功入選最後名單，將是首度獲選為亞洲盃國手。

李啟瑋表示，中華隊球員都很出色，將做好自己最擅長的事情，像是外線、快攻，希望有機會進入中華隊正選名單。（編輯：張銘坤）1090117