吳昇峰6搶1不講個人 中華隊進奧運才是重點

（中央社記者謝靜雯台北21日電）合作金庫成棒隊投手吳昇峰今天出席中職年度球員卡記者會，他開玩笑說，目前努力找回身體曲線準備過年；他提到6搶1個人能否入中華隊非重點，重要的是中華隊能否拿下奧運門票。

2018年中華職棒年度球員卡今天上市，此次球員卡中有「CPBL高球名人賽簽名卡」，展現棒球員打高爾夫球的英姿；另外還有「紀錄傳遞雙簽卡」，在世界12強棒球賽中表現亮眼的業餘球員吳昇峰、台灣電力成棒隊投手王宗豪都在其中。

業餘球員難得放入中職年度球員卡，吳昇峰表示，「雖然只是一張小小的球員卡，但對業餘球員來說是很大的鼓勵」，也希望可以繼續努力表現，為業餘球員創造更多難得的紀錄。

吳昇峰去年整年度賽事密集，幾乎沒有休息的機會，到年底爆米花棒球聯盟出賽時，身體疲勞感明顯。他表示，經過一個多星期的休息，目前身體狀況慢慢恢復，他也不忘開玩笑說，現在重點是要找回好看的身體曲線，農曆年才能用最好的狀態去拜年。

至於今年4月1日至5日舉行的6搶1奧運棒球資格賽，吳昇峰表示，個人能否入選中華隊不是重點，重要的是中華隊能否順利拿下奧運門票；農曆年後，吳昇峰也提到會積極備戰，迎接接下來的業餘賽事。（編輯：張雅淨）1090121