太空人偷暗號封王 MLB無意撤銷冠軍

（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天表示，即便太空人涉及偷暗號醜聞，MLB並無計畫撤銷太空人的冠軍頭銜。

上週公布休士頓太空人偷暗號醜聞報告後，曼佛瑞德首次接受訪問，他告訴福斯財經新聞網（Fox Business Network），MLB寧願讓球迷自行判斷，該怎麼看待太空人沾有汙點的冠軍。

在偷暗號醜聞造成風波後，MLB不斷接到呼籲，要求取消2017年世界大賽太空人打滿7戰擊敗洛杉磯道奇的結果。

曼佛瑞德表示，把冠軍改頒給道奇是有問題的，因為太空人在整個季後賽都有偷暗號的問題，這表示還有其他球隊也是受害者。

太空人總教練辛區（AJ Hinch）、總經理魯諾（Jeff Luhnow）因為涉入偷暗號醜聞，整個2020年球季都遭MLB禁賽，隨後並遭到球團解僱。

波士頓紅襪總教練柯拉（Alex Cora），在2017年擔任太空人板凳教練，是太空人偷暗號事件的主謀之一，他上週已被紅襪開除。

洛杉磯市議會21日一致通過決議，籲請撤銷太空人2017年世界大賽冠軍頭銜，以及紅襪2018年世界大賽冠軍令譽，把冠軍改頒給洛杉磯道奇。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090123