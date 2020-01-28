少了Kobe不像LA 市政廳打上紫金燈光紀念

（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）美國職籃NBA退役球星布萊恩（Kobe Bryant）英年早逝，悲傷籠罩洛杉磯；夜裡市政廳打上紫金燈光，洛杉磯市長賈西迪說：「少了Kobe，感覺都不像LA了。」

41歲的布萊恩與13歲的女兒吉安娜（Gianna）昨天搭乘私人直升機失事，機上9人全數罹難，消息震撼全球。

布萊恩效力洛杉磯湖人隊20年，當地球迷格外心痛，昨天有上千人聚集在史泰博中心（Staples Center）外追思，大喊「謝謝Kobe」。

一夜過去，悲傷氣氛揮之不去，新聞媒體、社群網站上追思的文章、影片不斷。賈西迪（Eric Garcetti）今天上午宣布，全市降半旗，表達洛杉磯人心中的哀傷。

布萊恩從1996年到2016年身穿湖人隊的紫金戰袍，為洛杉磯人拿回5座總冠軍。除了場上的求勝意志，球場外的愛家形象也受球迷推崇。這場意外中，他與女兒一起罹難，讓球迷格外心痛。

布萊恩穿過湖人8號、24號球衣，洛杉磯市政廳在26日晚間，特別選在8時24分打上紫色與金色的燈光。

賈西迪接受電視台訪問時說：「有別於其他球員，因交易或轉隊而離開，Kobe最獨特的是，他對這座城市忠心耿耿，20年如一日，效力洛杉磯。他除了是愛家的男人也很熱心公益，樂於幫助遊民與兒童。」

洛杉磯人對Kobe愛之深，2016年他引退那年，洛杉磯市議會宣布每年8月24日是「柯比布萊恩日」（Kobe Bryant Day）。

社群網站推特（Twitter）上，一名球迷寫到他買花、趕到湖人主場向Kobe致意時發生的催淚小故事，獲得上百萬人按讚。

這則推文說：「想買一束花去史泰博中心。店員聽到要紫色、黃色的花，問我說：『給Kobe的嗎？』我點點頭。後來她把花包裝好，我問多少錢。她搖搖頭，直接把花給我，『這裡是洛杉磯』，我差點哭了。」（編輯：郭中翰）1090128