高登生涯新高50分 助火箭轟垮爵士踢館成功

（中央社猶他州鹽湖城27日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭主力球員今天因傷高掛免戰牌，不過後衛高登（Eric Gordon）狂轟生涯新高50分，幫助球隊終場以126比117擊敗主場的猶他爵士。

火箭「大鬍子」哈登（James Harden）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）及卡佩拉（Clint Capela）因傷缺陣，後衛高登挺身而出，砍進生涯新高的50分。

高登此役22投14中，三分球11投6中，攻下生涯新高50分，外加6籃板和3助攻表現，成為球隊贏球功臣。

上半場打完火箭以59比46取得領先，第3節爵士手感稍微回溫，但火箭發揮穩定攻勢，以87比75帶有12分領先進入最後一節。

末節開打沒多久，爵士布萊德雷（Tony Bradley）切入上籃得分，密契爾（Donovan Mitchell）跳投成功破網，幫助爵士將落後縮小到個位數，但火箭仍擋住爵士反攻氣焰，休士頓大軍終場便以126比117踢館成功。

火箭中鋒豪斯（Danuel House Jr.）今天繳出21分、11籃板的「雙十」成績，隊友瑞佛斯（Austin Rivers）也有21分、4籃板表現。

爵士後衛密契爾則拿下全隊最高的36分，外加3籃板和4助攻，前鋒鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）也為球隊挹注30分，但爵士終場仍不敵火箭。

今天贏球的火箭目前29勝17敗，與達拉斯獨行俠戰績相同；輸球的爵士則以32勝14敗之姿，和丹佛金塊齊列西區第3。（譯者：吳昇鴻/核稿：盧映孜）1090128