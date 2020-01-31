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中職本季首支球隊 悍將4洋投全到齊春訓

最新更新：2020/01/31 17:46
中職富邦悍將隊4名洋投伍鐸（Bryan Woodall）（左起）、索沙（Henry Sosa）、包林傑（Ryan Bollinger）及羅力（Mike Loree）31日都到齊，展開春訓，成為今年中職首支洋投都已完成報到的球隊。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年1月31日
中職富邦悍將隊4名洋投伍鐸（Bryan Woodall）（左起）、索沙（Henry Sosa）、包林傑（Ryan Bollinger）及羅力（Mike Loree）31日都到齊，展開春訓，成為今年中職首支洋投都已完成報到的球隊。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年1月31日

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職富邦悍將今天4名洋投索沙、羅力、包林傑及伍鐸都到齊，成為今年中職首支洋投都已報到球隊；悍將也已經公布2月春訓時程，將於2月中開始進行自辦熱身賽，為新球季準備。

悍將本季洋投都是熟面孔，包含去年不到半季就拿下8勝2敗、防禦率1.56的「最強洋投」索沙，還有在中職即將來到第8個球季的羅力，以及包林傑和伍鐸，今天都已經到球隊報到，展開春訓，為本季第一支洋將到齊的球隊。

本季中華職棒更改洋將規則，原本規定只能註冊且登錄3名洋將、同時上場2人，今年改為一隊可註冊4名洋將，登錄3人，2人同時上場，因此可以做洋將一、二軍升降調度，上下一、二軍的期限為15天。

悍將今天也公布2月春訓行程表，將維持練4休1的作息，並從2月中開始進行自辦交流賽，14日與統一獅、15日與樂天桃猿、18日及19日與中信兄弟、20日與味全龍，24日將與韓職KT巫師隊、26日及28日與高陽英雄隊。

中華職棒官辦熱身賽預計將從2月底開打，開幕戰則是因應4月1日開打的6搶1東京奧運最終資格賽，提早在3月14日開始，之後會停賽2週。（編輯：葉俐緯）1090131

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