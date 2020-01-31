提姆首度晉級澳網決賽 對決喬科維奇

（中央社墨爾本31日綜合外電報導）奧地利名將提姆今天以3比6、6比4、7比6（3）、7比6（4）拍下德國網球金童茲韋列夫，首次晉級澳洲網球公開賽決賽，將與衛冕者喬科維奇爭奪本屆金盃。

22歲的茲韋列夫（Alexander Zverev）首盤3度破發26歲的提姆（Dominic Thiem），銳不可擋。但提姆接著連下3盤，結束長達3小時42分的比賽，往冠軍之路邁進一步。

第5種子提姆在8強賽爆冷擊敗西班牙球王納達爾（Rafael Nadal），先前兩度拿下法國網球公開賽亞軍的他，在今天的4強賽上接續擊敗納達爾的氣勢，搶下澳網冠軍賽門票，希望拿下生涯首座大滿貫冠軍。

第7種子茲韋列夫在8強擊敗曾於澳網封王的瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka），首度晉升大滿貫4強。他曾在2018年擊敗塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），拿下ATP年終賽冠軍，但這次無望再與喬科維奇較高下。

提姆接下來將於2月2日決賽上，對抗排名世界第二的喬科維奇。坐擁7座澳網冠軍的喬科維奇本屆氣勢銳不可擋，正在力拼生涯第17座大滿貫。（譯者：侯文婷/核稿：張佑之）1090131