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曾仁和澳職季後賽先發 4.1局失2分球隊出局

最新更新：2020/02/01 18:54

（中央社記者楊啟芳台北1日電）澳洲職棒季後賽，奧克蘭喙頭蜥隊今天推出台灣投手曾仁和先發，主投4.1局被敲2支安打，壞球偏多出現4次保送，失2分，最終喙頭蜥隊2比6不敵墨爾本王牌隊，自季後賽中出局。

曾仁和在尋找美職新東家同時，1月初加入澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊，在季末為球隊增添投手戰力。喙頭蜥隊在3戰2勝的季後賽交手墨爾本王牌隊，之前已經先輸一場，因此今天為背水一戰，推出曾仁和先發，這是他在季後賽首度先發。

曾仁和1局上出現1次保送，但也送出1次三振，無失分，喙頭蜥隊1局下就攻下2分取得領先；2局上、3局上也都出現保送，但沒有失分；4局上則是演出3上3下，包含1次三振。

不過曾仁和5局上遇到危機，被敲2支安打後，在一、三壘有人時被換下場，接替的後援投手沒能守住，單局狂失6分，其中2分記在曾仁和身上。終場喙頭蜥隊以2比6不敵墨爾本王牌隊，從季後賽中出局。

總計曾仁和主投4.1局，被敲2支安打，出現4次保送，送出4次三振，失2分，無關勝敗。曾仁和於澳職共出賽4場，其中3場為例行賽，防禦率13.50，這場季後賽結束後，他這次澳職之旅也畫下句點。（編輯：吳協昌）1090201

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