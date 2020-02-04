武漢肺炎 ABL夢想家2月4場主場賽事延期

（中央社記者黃巧雯台北4日電）面對武漢肺炎疫情延燒，東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家今天宣布，2月4場主場出戰香港東方龍獅以及澳門戰狼的賽事，全數延期。

寶島夢想家近況火熱，農曆春節前客場擊敗越南西貢熱火後，年後2場賽事都雙雙告捷，摘下3連勝，目前以8勝6敗，排名升至聯盟第4，僅次於泰國莫諾吸血鬼、菲律賓火焰、台北富邦勇士。

寶島夢想家原訂2月8、9、22、23日與香港東方龍獅以及澳門戰狼先後在主場彰化縣立體育館展開2連戰，不過球團今天宣布，因應武漢肺炎疫情緊急與ABL官方及客隊進行會議評估後，決定暫緩夢想家2月主場賽事，延期時間將視疫情狀況再另行公布。

夢想家表示，依衛福部疾病管制署防疫措施，香港來台球員雖無強制管理、僅建議自主隔離，但夢想家仍希望配合政府防疫措施，以安全健康為優先考量，建議香港球員不宜公開出賽，決定將賽事延期。

至於2月對澳門戰狼的主場賽事，夢想家解釋，因客隊無法出境、也無法入境台灣而必須延期。

除了上述2月4場主場賽事外，夢想家指出，原定19日作客香港東方龍獅賽事，是否如期比賽或延期，將待10日再與聯盟討論，屆時將考慮疫情狀況、台港政府防疫措施等，再做決定。（編輯：張雅淨）1090204