更多編輯台推薦新聞：
買口罩實名制6日上路 健保特約藥局哪裡找看這裡
生活

買口罩實名制6日上路 健保特約藥局哪裡找看這裡

網傳紅茶普洱茶可抗武漢肺炎 食藥署闢謠
生活

網傳紅茶普洱茶可抗武漢肺炎 食藥署闢謠

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

SBL台銀雙洋將獲最佳球員肯定 目標總冠軍

最新更新：2020/02/04 17:33

（中央社記者黃巧雯台北4日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行1月戰績6勝2敗，雙洋將表現為關鍵，米歇爾、瓊斯各包辦第17季SBL 1月單月及第6週單週最佳球員，兩人今天皆將目標瞄準總冠軍。

台銀洋將米歇爾（Charles Mitchell）1月繳出場均「雙十」21.6分、14.6籃板成績單，獲選為單月最佳球員，並暫居籃板王，瓊斯（Matt Jones）則是在上半季最後一週賽事，以場均19.7分、8.7籃板、3助攻、2.7抄截，拿下單週最佳球員，也台銀戰績持續爬升，與裕隆納智捷上半季戰績皆以9勝7敗作收，僅次於台啤。

獲選最佳球員殊榮，米歇爾、瓊斯皆將功勞歸功於團隊合作，瓊斯表示，教練團做好情蒐工作，讓球員在場上能鎖定加強防守的對象。

對於台銀本季的口號「Trust」，米歇爾提到，儘管球隊剛開始表現起伏，但因隊友間彼此信任，在比賽時發揮平時練習的最好狀態，讓球隊戰績逐漸提升。

至於今年目標，瓊斯除了尋求進步外，與米歇爾同樣希望，助台銀拿下總冠軍。

面對桃園璞園建築、九太科技下半季將補齊洋將，以雙洋將應戰，而裕隆納智捷撤換洋將塞勒（Garret Siler），預計將由布拉（Sim Bhullar）頂替，米歇爾、瓊斯期許，台銀能持續發揮團隊優勢，並保持最佳狀態應對。（編輯：李亨山）1090204

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報