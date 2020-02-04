SBL台銀雙洋將獲最佳球員肯定 目標總冠軍

（中央社記者黃巧雯台北4日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行1月戰績6勝2敗，雙洋將表現為關鍵，米歇爾、瓊斯各包辦第17季SBL 1月單月及第6週單週最佳球員，兩人今天皆將目標瞄準總冠軍。

台銀洋將米歇爾（Charles Mitchell）1月繳出場均「雙十」21.6分、14.6籃板成績單，獲選為單月最佳球員，並暫居籃板王，瓊斯（Matt Jones）則是在上半季最後一週賽事，以場均19.7分、8.7籃板、3助攻、2.7抄截，拿下單週最佳球員，也台銀戰績持續爬升，與裕隆納智捷上半季戰績皆以9勝7敗作收，僅次於台啤。

獲選最佳球員殊榮，米歇爾、瓊斯皆將功勞歸功於團隊合作，瓊斯表示，教練團做好情蒐工作，讓球員在場上能鎖定加強防守的對象。

對於台銀本季的口號「Trust」，米歇爾提到，儘管球隊剛開始表現起伏，但因隊友間彼此信任，在比賽時發揮平時練習的最好狀態，讓球隊戰績逐漸提升。

至於今年目標，瓊斯除了尋求進步外，與米歇爾同樣希望，助台銀拿下總冠軍。

面對桃園璞園建築、九太科技下半季將補齊洋將，以雙洋將應戰，而裕隆納智捷撤換洋將塞勒（Garret Siler），預計將由布拉（Sim Bhullar）頂替，米歇爾、瓊斯期許，台銀能持續發揮團隊優勢，並保持最佳狀態應對。（編輯：李亨山）1090204