NBA明星賽週六夜 魔獸闊別11年再戰灌籃大賽

（中央社紐約4日綜合外電報導）美國職籃NBA今天宣布，前灌籃大賽冠軍「魔獸」霍華德、入選NBA明星賽的里拉德與亞特蘭大老鷹的楊恩和多倫多暴龍的西雅坎，都是明星賽週六夜活動的亮點球星。

法新社報導，在第69屆NBA明星賽於芝加哥舉行前夕，15日週六晚間的第35屆灌籃大賽、第34屆三分球大賽與第17屆NBA技術挑戰賽，都是為明星賽暖場的重要活動。

8度入選明星賽的霍華德（Dwight Howard），將是睽違11年再度出征灌籃大賽，他曾以一系列富含創意的精彩扣籃，贏得2008年NBA灌籃王頭銜，包括曾披著超人披風暴扣。

這位34歲的洛杉磯湖人中鋒，曾在2008年奧運率美國隊奪金，這次的對手是密爾瓦基公鹿的康納頓（Pat Connaughton）、曾贏得2016年灌籃大賽亞軍的奧蘭多魔術球員高登（Aaron Gordon）、以及2017年亞軍的邁阿密熱火球星瓊斯（Derrick Jones Jr.）。

灌籃大賽上一次在芝加哥舉行是在1988年，當時出身芝加哥的「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）靠著精采絕倫的灌籃技巧，技壓亞特蘭大老鷹球星威金斯（Dominique Wilkins），連續兩年贏得冠軍。

布魯克林籃網的上屆冠軍哈里斯（Joe Harris），這次有志成為2007年至2008年的卡波諾（Jason Kapono）之後，第一位連續兩年贏得3分球大賽的冠軍。

然而，哈里斯將面臨來自波特蘭拓荒者當家後衛里拉德（Damian Lillard）與老鷹陣中球星楊恩（Trae Young）的挑戰。在參加次夜的明星賽前，他們將小試身手，比試一下3分球命中率。

5度入選明星賽的里拉德場均29.8分在NBA排名第3，三分球192顆排名第2。楊恩場均29.2分，排名第5，本季出賽46場，投進156顆三分球，已追平上一季出賽81場的總數。

兩輪計時投籃的三分球大賽，參賽者也包括華盛頓巫師的拉脫維亞前鋒貝坦斯（Davis Bertans），夏洛特黃蜂的葛理翰（Devonte Graham）、芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）、沙加緬度國王的希爾德（Buddy Hield）與熱火的羅賓遜（Duncan Robinson）。

在考驗敏捷度、傳球、運球與三分球命中率且場內設有障礙的技術挑戰賽，上屆冠軍暴龍的喀麥隆球星西雅坎（Pascal Siakam）是參賽的5名明星賽球員之一。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090205