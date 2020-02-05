因應武漢肺炎 體育署6日公布HBL八強賽配套

（中央社記者黃巧雯台北5日電）面對武漢肺炎疫情，體育署長高俊雄今天表示，考量高中木棒聯賽場地在戶外，改採全面開放觀眾進場，高中籃球聯賽（HBL）八強賽因在室內舉行，還在討論中，預計6日公布。

108學年度高中棒球木棒組聯賽將於2月10日起開打，原先考量武漢肺炎疫情，主要場地嘉義市立棒球場及立德棒球場不開放觀眾入場，不過高俊雄今天出席賽前記者會時表示，由於棒球賽在戶外，只要控制好疫情，做好消毒、防疫工作，風險相對較低，將全面開放觀眾進場觀賽。

原定2月9日起開打的高中籃球聯賽（HBL）八強賽，傳出高中體總已發文至各校，改採閉門開打，且每天每隊進場人數不得超過30人。

高俊雄強調，室內舉行的比賽，因群聚感染風險較大，因此態度須謹慎，且還需考量室內籃球場館有限、電視轉播，加上又有大專籃球聯賽（UBA）等賽事，因此這一、兩天還在密集協商，務必要將群聚感染風險降到最小，並顧及學生升學權益等因素，6日將對外報告。

至於其他體育賽事，高俊雄說，原本2月在中國武漢舉行的奧運拳擊、女足奧運資格賽皆已換地點或改期，而原先將在東莞舉行的聯邦盃亞大一級女網賽，異動後的比賽時間、地點也都尚未確定，未來除了向亞洲或世界總會反映並參與討論外，也會尊重其最後決定。

面對武漢肺炎疫情升溫，國訓中心已加強相關隊職員管控，並清查是否有中、港、澳旅遊史，高俊雄透露，經清查有3人，將依規定，建議自主在家健康管理14天。（編輯：張芷瑄）1090205