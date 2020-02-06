若武漢肺炎疫情升溫 HBL決賽擬順延

（中央社記者黃巧雯台北6日電）高中籃球聯賽（HBL）八強賽將如期在9日登場，因應武漢肺炎疫情，原則採閉門開打，體育署除了持續爭取各校能否自組應援團進場外，一旦疫情升溫，也考慮將3月決賽延至4月舉行。

面對武漢肺炎疫情延燒，國內部分體育賽事除了改期外，部分賽事進場規定也有所調整，體育署長高俊雄今天出席記者會時表示，學生聯賽部分，100人以上重大活動，除非涉及學生升學權益，否則教育部建議延期。

高俊雄指出，由於HBL第5至8名可加分5%，前4名可加分20%，考量學生升學權益，因此原定9日開打的HBL八強賽將如期進行，但因應武漢疫情，原則上將採閉門開打，而22日起開打的大專籃球聯賽（UBA）公開男一級八強賽也將比照辦理。

過去各參賽學校都會籌組應援團入場，從場內熱戰，到場邊加油團互相較勁，高俊雄表示，儘管確定不開放不特定觀眾入場，但還在爭取各校能否自組應援團入場，但他也坦言有難度。

不過，高俊雄提出配套措施，像是每場比賽應援團將僅限於參賽兩隊，並採團進團出，且換場就會進行消毒，並假設若每次進場上限200人，也會瞭解入場教職員或家長過去是否有中、港、澳旅遊史。

除了賽前針對場地進行清潔、消毒外，高中體總會長胡劍峰指出，各校隊職員進場人數上限30人，同樣採取團進團出，且進場前都要量測體溫，希望讓在場工作人員、球員、教練等，能在沒有壓力情況下進行比賽。

待HBL八強賽結束，後續四強決賽將於3月7、8日在台北小巨蛋登場，高俊雄指出，若屆時疫情還未控制，考量升學報名期限至4月底，可能會延後至4月舉行，並避開全中運，讓觀眾可以進場觀賽。（編輯：謝雅竹）1090206