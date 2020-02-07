日職春訓小笠原道大點出問題 改善王柏融揮棒軌跡

（中央社記者楊啟芳台北7日電）日職各隊春訓已經展開，日媒今天報導，日本火腿隊的王柏融接受火腿隊打擊教練小笠原道大的指導後，發現打擊揮棒軌跡縮小的問題，已經慢慢改善，希望今年能為球隊做出貢獻。

王柏融昨天打擊練習時，從隊友齋藤佑樹的手中敲出2支全壘打，不過他表示，不會追求全壘打，只想把球打得強勁。日本媒體「日刊體育」今天報導，在打擊教練小笠原道大的幫助下，王柏融已經漸漸找回在中職時期打擊率4成的打擊型態。

王柏融從春訓開始後，就接受小笠原道大的指導，小笠原道大點出，王柏融去年揮棒軌跡有變小，因此建議找回之前好的揮棒方式。去年球季王柏融為了應對日本投手的變化球，手腕提高的動作不足，但反而影響到原本的打擊動作。

小笠原道大看了王柏融的打擊影片，對照了在台灣2度打擊率超過4成以及去年在日職第一年的動作，發現了可以改善的地方。王柏融也表示，有發現自己揮棒軌跡變小，意識到之後已經慢慢改進。

小笠原道大指出，目前給王柏融的建議還不是全部，「他也是在台灣受到認可，火腿才會簽下他，所以他可以先把這個部分做好，踏實地去做。」王柏融則說：「希望為了去年的遺憾，今年可以為球隊做出貢獻。」

王柏融去年在日職一軍出賽88場，306打數敲出78支安打，包含3發全壘打，送回35分打點，打擊率2成55。（編輯：張芷瑄）1090207