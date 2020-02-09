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HBL防疫升級 斥資75萬添購紅外線熱像儀

最新更新：2020/02/09 14:12

（中央社記者龍柏安台北9日電）HBL男、女8強賽今天在台北和平籃球館、台北體育館兩地開打，為防堵武漢肺炎疫情，高中體總斥資新台幣75萬元添購2台紅外線熱像儀，並在所有入口配置酒精乾洗手進行消毒。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽今天如期舉行，為了降低新型冠狀病毒擴散風險，史上首度採取「關門」方式比賽，除球員、教練與工作人員之外，謝絕球迷進場看球，整個球場空蕩蕩，和過往人聲鼎沸、加油聲此起彼落的熱鬧場面截然不同。

高中體總秘書長朱彩鳳表示，現在新型冠狀病毒肆虐，就算想買都買不到紅外線熱像儀體溫監控設備，若不是體育署學校體育組的幫忙，高中體總也無法買到。

HBL男、女8強賽分兩地舉行，兩座場館的防疫措施完全相同，除都有配置紅外線熱像儀體溫監控設備，也有工作人員手持紅外線體溫感測器與酒精，進場就得量體溫並乾洗手。

雖然比賽場面冷清，但防疫工作不馬虎，高中體總透露，現場工作人員幾乎是過往的4倍人力，不僅出入口都有工作人員待命，且球員休息室、現場座位只要使用過後，換場時都會進行消毒，就是要讓病毒無所遁形。

體育署長高俊雄今天也親自視察HBL的防疫狀況，他並強調，HBL是國內指標型賽事，也是最受歡迎的學生運動之一，因此防疫工作非常重要，也能當成其他單位的借鏡。（編輯：張雅淨）1090209

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