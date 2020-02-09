江國謙石垣島交流賽5局無失分 一雪前恥添自信

中職樂天桃猿隊投手江國謙（左）去年石垣島交流賽中繼1局失7分，今年一雪前恥，9日對日職羅德隊先發5局僅被敲2安、無失分，好表現增加自信心，可惜比賽後半段桃猿隊沒有維持住優勢，終場以6比7輸球，中央社記者張新偉石垣市攝 109年2月9日

（中央社記者謝靜雯石垣市9日電）中職樂天桃猿隊投手江國謙，去年石垣島交流賽中繼1局失7分，也是慘案，今年一雪前恥，今天對日職羅德隊先發5局僅被敲2安、無失分，發揮自信控球優勢，好表現增加自信心。

桃猿隊20歲投手江國謙，去年參加石垣島交流賽，中繼投1局被敲6支安打，包括2發全壘打，投出3次保送，失掉7分，他笑說：「是慘案」，但今年臨時接替因為腸胃炎不能出賽的黃子鵬先發，在今天比賽投出不錯成績。

江國謙今天前3局沒被敲出安打，僅讓對手靠著保送上壘，總計用60球投5局，被敲2支安打、無失分，最快球速139公里，有效壓制羅德隊打線，但比賽後半段桃猿沒有維持住優勢，終場以6比7輸球，江國謙無關勝敗。

桃猿隊總教練曾豪駒表示，江國謙一直都是控球見長的投手，今天比賽就算球數落後，也都有辦法搶回來，讓對手沒辦法輕易設定他的特定球種去做攻擊。

曾豪駒也提到，江國謙近年一直想辦法讓自己成長，想要快點站上一軍舞台，今天這個比賽，對他來說是很好的經驗，相信可以讓他未來產生信心。

江國謙表示，臨時通知要投先發，但沒有特別做什麼改變，一局一局來，昨天羅德隊打者總計打下20分，今天先發前也有再看情蒐影片，了解對手攻擊習性。

江國謙提到，先前在亞洲冬季棒球聯盟與日本球隊交手的經驗有幫助，加上捕手林泓育也會提醒他善用控球優勢，「不用怕投壞球，投好球對我是簡單的事情，就算球數落後也不會因此綁手綁腳」。

去年的「石垣島慘案」當作經驗，今年再參賽投出好表現，江國謙表示有一雪前恥的感覺，至於今年球季還沒有明確的定位，希望可以吃下長一點的局數。（編輯：陳俊碩）1090209

中職樂天桃猿隊與日職羅德隊交流賽9日進行第2戰，桃猿隊投手江國謙（圖）前3局沒被敲出安打，僅讓對手靠著保送上壘，總計用60球投5局，被敲2支安打、無失分，最快球速139公里，有效壓制羅德隊打線。中央社記者張新偉石垣市攝 109年2月9日