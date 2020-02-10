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石垣島交流賽關注投手群 劉時豪盼有輸贏決心

最新更新：2020/02/10 11:38

（中央社記者謝靜雯、張新偉石垣市10日電）中職樂天桃猿隊與日職羅德隊交流賽，桃猿隊捕手劉時豪前後3度參賽，但他更在意投手的投球內容，希望年輕投手要有上場輸贏的決心，並稱讚昨天先發年輕投手江國謙實力佳。

桃猿隊（包括前身Lamigo桃猿隊）從2016年起，每年開季前都會到日本沖繩石垣市與日職海洋羅德隊打交流賽，劉時豪3度參賽，他直言季前交流賽不會太在意個人表現，只關注團隊輸贏和投手的投球內容。

劉時豪表示，每年交流賽球隊都會帶上許多年輕投手，讓年輕球員透過高強度比賽磨練經驗，他也希望年輕選手遇到困難要想辦法解決，上場就是輸贏，在知道被選入交流賽名單後，春訓準備需要加快。

今年交流賽桃猿隊2場皆輸球，8日首戰投手群壓不住，以4比20慘敗，劉時豪賽後也有聚集投手群給予叮嚀。他表示，部分年輕球員心態還沒有建立好，才會有首場投手群崩盤的狀況，賽後針對每名投手缺點提醒，單一球路、固定節奏很容易被對手掌握。

昨天第2戰，桃猿隊投打都有表現，將比分咬緊，20歲的年輕先發投手江國謙控球決勝負，投5局僅被敲出兩支安打、無失分，壓制對方打線。

劉時豪誇讚，江國謙是很有實力的投手，變化球和直球的搭配都很到位，才能展現壓制力。（編輯：唐聲揚）1090210

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