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首頁 / 運動

林立石垣島交流賽開轟 自聘訓練師強化腳部力量

最新更新：2020/02/10 12:04

（中央社記者謝靜雯石垣市10日電）中職樂天桃猿隊與日職羅德隊交流賽，雖然吞下2連敗，但打擊狀況不算差，野手林立總計7打數敲出4支安打（1轟）、手感火燙。林立自聘訓練師強化腳的力量，對攻擊上幫助大。

中職樂天桃猿隊8、9日於日本沖繩石垣市與羅德隊打兩場比賽，首戰以4比20吞敗，昨天比賽則以6比7敗陣，吞下石垣島交流賽對戰7連敗。

林立首場比賽5打數敲出2支安打，昨天比賽後半段代打上場，7局敲出陽春砲，8局再敲安打，兩場比賽總計7打數敲出4支安打。

林立連續3年參加石垣島交流賽，他表示，第一年沒有什麼下場，去年開始下場機會較多，春訓期間比賽少，透過石垣島交流賽讓自己趕快進入比賽狀況，雖然對變化球掌握度可能還不到最好，但至少直球掌握度相當高。

今年再度參賽，林立打擊表現亮眼，他表示，今年更知道該用什麼心態去面對，比賽打起來也比較順手，與日本球隊交手，剛開始會覺得自己好像沒有準備好，與對方實力差一大截，但多次對戰後發現，大家其實都差不多，「只差在我們一些細節上做得沒有這麼好，透過每場比賽從他們身上學東西，讓自己更進步」。

透過每年季前交流賽，林立自評更能加快進入比賽的感覺，知道怎麼設定球路攻擊會比較順手。從前年開始，林立也自聘訓練師，主要加強腳的力量，無論攻擊或守備都需要用到滿多下盤力量，透過訓練師協助，對攻擊的發力有很大的幫助。（編輯：張雅淨）1090210

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