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HBL陳芷英卸下包袱 率普門力克永仁

最新更新：2020/02/11 17:29

（中央社記者龍柏安台北11日電）前兩場比賽，HBL普門高中高三中鋒陳芷英場均可攻下34分，她卻打得不快樂，今天她稍稍降溫，僅拿下17分，率隊71比68擊退強敵永仁高中，臉上才綻放出久違的笑容。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天在台北和平籃球館與台北體育館兩地進行，女子組普門昨爆冷不敵滬江高中，今天則回神險勝永仁，拿下8強賽重要一勝。

陳芷英前2場比賽火力噴發，教頭廖哲億卻認為她打得太自私，指出昨天面對滬江，「我們全隊只有6次助攻，代表球權過度集中，加上鋒線全面熄火，我們輸了一場不該輸的比賽。」

其實昨天比賽結束後，陳芷英已自己先去找廖哲億談心，她坦言，她每天努力練球，只要在場上得分自己就很開心，如今她的心境卻大不同，反會糾結自己沒有把握機會進球，也忽略了鼓勵隊友，扮演好場上領袖的角色。

陳芷英承認，過去2年她只是輔佐學姐，今年輪到她高三，自然而然把輸贏責任一肩扛，不但搞得自己壓力很大，也忽略了身旁隊友，問她會不會擔心隊友也不開心，她雙手比讚笑著說：「隊友真的不錯，她們還是一直鼓勵我。」

卸下肩頭的重擔，陳芷英今天就算只得17分、摘下15籃板，但能帶領球隊扳倒強敵，她臉上總算再次掛回了笑容。（編輯：李錫璋）1090211

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